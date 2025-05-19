林昶佐閃兵任芬蘭代表？林佳龍：他會說明

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）搖滾歌手出身，曾是閃靈樂團主唱的前“立委”林昶佐將出任駐芬蘭代表，在野黨質疑適任性，甚至提及芬蘭是全民皆兵，林昶佐“閃兵”眾所皆知，適合嗎？還是酬庸？還是芬蘭欠歌手？台“外交部長”林佳龍答覆說，有關於兵役問題，林昶佐個人會進行說明。但他否認是酬庸，認為這是整體考量。



林昶佐為時代力量創始成員，並為第一任黨主席，2023年加入民主進步黨。



中國國民黨籍“立委”黃仁追問林昶佐閃兵議題，林佳龍說，兵役問題他本人應該會說明，“我不代為回答”，各國由“國會議員”擔任外交官非常多，看到美國特朗普政府就是例子，條件是符合。至於個人問題需要回應，由當事人去說明。



國民黨籍“立委”徐巧芯也詢問，外界認為這是酬庸，芬蘭87%使用芬蘭語，林佳龍接著說，芬蘭大部分都用英文，如果要說芬蘭語，那外交官會使用芬蘭語的，他可能要調查一下。現任代表也不會講芬蘭語。



徐巧芯說，芬蘭兵役逃兵是有法律後果，芬蘭是強制當兵嗎？林佳龍也說，對。



徐巧芯追問，那林昶佐沒有當過兵派去芬蘭你要大家如何自處，自己都站不住腳，連“中華民國”兵都沒當過合適嗎？林佳龍表示，當事人會做說明。他也說，這不是酬庸，是整體考量。



國民黨籍“立委”賴士葆也提出質疑，林昶佐任命是誰提出，你提的嗎？林佳龍說，都是“總統”任命，他會綜合考量與建議，總和外交推動，林昶佐適才適所，是適合的代表。

