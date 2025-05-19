再被轟辦藍白不辦綠　鄭銘謙：別動員施壓

左起鄭銘謙、王梅英。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月19日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職滿周年，《TVBS》民調顯示賴清德在司法改革不滿意度最高、滿意度最低。針對是否只辦在野黨，不辦執政黨，“法務部長”鄭銘謙19日反擊回嗆，任何黨派都該給司法檢調純淨的辦案空間，別動用群眾去對司法施壓，請“立委”支持。



根據TVBS民調中心調查結果，賴清德就任1年以來施政表現，民眾滿意度僅32%、不滿意度高達55%，其中司法改革議題方面僅有30%民眾滿意、不滿意高達58%、敬陪末座。



民眾黨籍“立委”張啟楷質詢，“中選會”送件罷免綠委16件檢舉案、罷藍15件，結果檢調只辦罷藍2個，罷綠方面就大收押國民黨部，“法務部”打臉“中選會”？更坐實辦藍不辦綠，司法改革崩盤，鄭銘謙就是當賴清德打手。尤其賴清德子弟兵、民進黨籍前“行政院”發言人陳宗彥涉性招待被台南地院以證據不足判無罪，多少綠友友棄保潛逃？民進黨籍台南市議長邱莉莉涉賄？但檢調就是要查沒證據證明收賄的民眾黨前主席柯文哲，台北地檢署都被證人朱亞虎打臉，民進黨檢媒一體，全民怒吼，鄭還要強辯？鄭是賴政績中最慘的。



鄭銘謙反擊，檢調都依照證據犯罪事實辦案，不會雙重標準、分藍綠，他不同意張啟楷說的，“中選會”不是辦案單位，“中選會”送來告發案、檢調去辦，並無矛盾。他相信檢方辦案是依法公正，按照證據去回應民眾期待，請張啟楷別談個案，沒有辦藍不辦綠，倒是請任何黨派對司法檢調、檢察官，都要還給一個純粹、純淨的辦案空間，別動用群眾去對司法施壓，“法務部”會仔細聆聽各界聲音，請張啟楷支持，法官也是獨立審判，“法務部”不干涉，證據夠不夠都是在法庭攻防去舉證，請尊重司法。