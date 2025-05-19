日方邀請盧秀燕出席8月廣島原爆紀念儀式

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月19日電（記者 方敬為）日本廣島市規劃8月份舉辦原爆80年和平儀式，傳出將首度破例邀請沒有外交關係的台灣政要參加。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天證實，廣島市長松井一實有寫信邀請她參與，能否出席還要看時間上是否配合，無論屆時是否參加，她都會向廣島民眾致意，也希望透過紀念記取教訓，人類要共同追求和平，避免戰爭。



盧秀燕19日主持“北屯區兒童公園地下停車場新建工程開工典禮”，針對是否赴日參加廣島原爆80周年年和平紀念儀式受訪作上述表示。



盧秀燕說，今年是廣島原爆80周年紀念，廣島市政府將舉辦隆重的慰靈哀悼紀念儀式。上周廣島市議會由副議長率團拜訪台中市政府，也送上了廣島市長松井一實的親筆邀請函，邀約8月6日紀念日當天能夠出席紀念儀式，但因為時間上還不確定能否配合，現在正在瞭解當中。



盧秀燕表示，無論屆時能否赴日參與，大家都要深刻體會，戰爭就是人類的災難，也是人類的悲哀，我們要思考如何避免戰爭發生，避免帶來人類的災難，所以無論如何，她都會向廣島民眾致哀，同時也希望透過紀念記取歷史教訓，人類要去思考追求和平、避戰，因為戰爭之下受苦難的都是百姓。