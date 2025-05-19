“邦交國”出席中拉論壇　林佳龍：會注意警訊

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）台灣邦交國海地、聖露西亞日前派代表赴北京出席中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議，是否邦交拉警報？台“外交部長”林佳龍今日表示，這些都是我們要注意的警訊，但是我們也在可控範圍內做妥善因應。他也說，2月就知道並且去溝通，海地因為是臨時政府要做維和工作，需要聯合國與中國大陸幫助。



另外，對於搖滾歌手出身，曾是閃靈樂團主唱的前“立委”林昶佐將出任駐芬蘭代表。中國國民黨“立委”王鴻薇列出名單一一點名哪些駐外代表是綠友友、龍友友。“外交部長”林佳龍則再度說明，他們都是適才適所，符合外交人員任用條例。妳關心的專業外交人員也有派駐到希臘與愛爾蘭。北歐有3個代表處，一個由前駐美副代表派駐，另一位也非常有經驗，希望區域聯防推動總和外交。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“外交部”主管預算凍結案等48案。



民進黨籍“立委”王定宇質詢提到，中拉論壇中，聖露西亞與海地有官方人員出席，你們說代表政黨，你們怎麼看待是警訊還是指標？



林佳龍說，中拉論壇過去辦理過我們有預防，與“邦交國”也有溝通過，兩國是有跟他們說明，我們希望不出席，但是他們出席後，有跟我們保證不涉及對台灣邦交傷害，回來後也有進一步報告。



王定宇追問這是視為警訊嗎？林佳龍也說，這些都是我們要注意的警訊，但是我們也在可控範圍內做妥善因應。



王定宇也詢問，中國與拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議在京舉行。前三次舉辦，聖露西亞與海地有與會嗎？林佳龍說沒有。



王定宇說，那個區域我們有四個邦交國，其他兩國瓜地馬拉與貝里斯有去嗎？林佳龍表示，沒有，我們2月就知道要去，事前有進行溝通，海地是臨時政府維和工作需要聯合國與中國。



是官方代表出席嗎？林佳龍說，海地是“外交部長”一定程度有代表性，他們說明是以拉共同體作為整體決定。



王定宇則說，但是瓜地馬拉與貝里斯沒去？那下次要怎麼制止他們去？林佳龍表示，因為海地是臨時政府無法做出決定，我們又很多因應方案避免意外發生。



王定宇提醒“外交部”，拉美區域是我們重要戰場，是美國務院盧比歐重視的區域。如果沒有處理，保證很快其他邦交國都會參加，我們要怎麼因應？林佳龍表示，事前有先勸導。



王定宇則說，“外交部長”代表國家，另外聖露西亞是無任所大使代表出席，部長級會議後有組成建制化合作關係，後續有追蹤事項。美國對此有看法？

