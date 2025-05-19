桃綠議員批違法陳抗　張善政：台司法被破壞

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢，民進黨籍桃園市議員黃家齊質疑張4月17日赴台北地檢署進行陳抗的行為違法，張當場回應表示，這是大是大非的問題，當台灣司法遭受破壞，就不應該注意這種小鼻子小眼睛的事情，而是要看事情的動機。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第30次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。民進黨籍桃園市議員黃家齊質詢時，突然針對4月17日因國民黨台北市黨部主委黃如錦茹遭檢調約談聲押，張當晚和國民黨主席朱立倫一起到北檢靜坐陳抗一事，質疑張當時是以市長或個人身分參加？並批評張在北檢禁制區陳抗是否適當？



張善政指出，那時候是下班時間，所以他是以個人身分去參加。但要討論這種違不違法的問題之前，應該要先看動機，因為現在最大的問題是，他覺得台灣的司法受到破壞，所以任何關心司法公正性的人，都應該在適當的時候去表達關切，這是一個大是大非的問題，當面對大是大非問題的時候，應該要不拘小節。



張善政舉例，他如果看到馬路對面馬上即將要發生車禍，他衝過馬路跨過雙黃線去解救一個可能要發生車禍的人，就不應該追究他是否因此跨越雙黃線，而是要看對面馬路即將發生的車禍。所以不拘小節就是他可以跨越雙黃線去解救一個可能即將發生的車禍，這時候就不應該跟他追究跨越雙黃線的責任。



張善政強調，任何這種違不違法的問題，都要看動機。現在台灣面臨司法要被破壞的時候，大家不應該去注意這種小鼻子小眼睛的事情，這種事情主要還是要看動機，當前面有一個更大問題的時候，要先解決更大的問題，而不是追究他是否因此跨越雙黃線。