陳學聖：90後對台灣經濟發展最缺乏信心

前藍委陳學聖。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）賴清德520就職一周年前夕，中國國民黨智庫、“國政基金會”今公布民調指出，賴清德整體表現平均僅51.2分，呈現不及格狀態。基金會教文體育組召集人、前“立委”陳學聖表示，從交叉分析來看，年輕族群對於施政表現的感受最為強烈，30至39歲民眾中，高達七成對政府推動經濟發展缺乏信心，六成八對政府處理關稅戰的策略感到不滿。



陳學聖說，30至39歲民眾這個年齡層正處於人生事業與家庭壓力的高峰期，對政策期待與失落感相對更為鮮明，也對“內閣”改組的支持度高達六成，顯示賴清德和“行政院長”卓榮泰體制在這一世代中已明顯失分。



“國政基金會”今天召開“賴清德就職一週年 執政滿意度民意調查”記者會，由基金會執行長、“立委”柯志恩主持，包括朱立倫、基金會“國安”組召集人、“立委”陳永康，基金會經濟財政組協同召集人、“立委”葛如鈞，教文體育組召集人陳學聖和“立委”許宇甄等人出席。



陳學聖在會中表示，民調結果顯示，若大罷免行動未能成功，仍有41.1%的民眾認為賴清德應辭去民進黨主席一職，認為不應辭者為39.4%，兩者差距不大。其中，主張賴清德應辭黨主席的民眾，以50至69歲年齡層比例較高，顯示年長選民對其黨務領導角色的質疑較為明顯。



在“行政院長”去留方面，陳學生說，有41.7%的民眾表達“換人做做看”的看法，尤其以30至49歲的中壯年族群支持比例最高；相對而言，認為無須更換的比例為35.2%。

