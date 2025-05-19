黃仁勳宣布輝達台總部在北士科　蔣萬安回應

台北市長蔣萬安出席2025世壯運橄欖球開球。（照片：台北市政府提供） 中評社台北5月19日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午11時在台北流行音樂中心針對AI主題演講，並正式宣布輝達的台灣海外總部將落腳台北市的北投士林科技園區，並命名為“NVIDIA Constellation”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安也特別參加此次演講，並於會場外受訪時表示“竭誠歡迎，一定會給予一切必要的行政支持”。



蔣萬安表示，“我們竭誠歡迎，也一定會給予一切必要行政上支持”，相信所有台北市民以及市府團隊都非常期待，未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣、台北市新的契機，讓台北市成為AI全球的POWER HOUSE。



蔣萬安更透露，坐在他身旁的外國嘉賓開玩笑說：“市長你會有接不完的電話！”



蔣萬安出席另場行程時再度表示，黃仁勳這次釋出的AI新品與全球布局策略，提供市府許多寶貴見解（insights）。台北市也將善用這波科技浪潮，加快推動智慧城市、招商引資，將北士科打造成台灣AI發展的核心。面對現場媒體追問“北士科為何雀屏中選？”蔣萬安並未正面回應，但強調未來會積極協助輝達在台發展。



不過，由於目前北士科的T17、T18基地為新光人壽握有地上權，存續期間為50年，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移。若輝達敲定和新壽交易，地上權投資額逾140億元費用和立即移轉問題，對台北市府而言是燙手山芋，修改契約有困難，除非新光放棄解約。



對此國民黨籍台北市議員游淑慧表示，目前新壽和輝達可以有幾種模式合作，第一是透過地上權契約移轉，由於涉及市府需要先同意，這部分雙方尚沒有資格達成共識和宣布；第二是未來委託經營或租賃，這部分完全符合北士科的地上權開發，如南軟一樣，就是為了開發招商，就不涉及與台北市府修訂合約同意問題。