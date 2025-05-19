賴清德購併說　左正東：開啟政策理性辯論

針對賴清德的兩岸購併說，學者左正東在臉書發文表示看法。(照:左正東臉書) 中評社台北5月19日電／賴清德近日接受專訪針對兩岸關係提出的“購併說”，引起關注。台灣大學政治學系教授左正東認為，如果在野黨可以正面看待賴拋出的想法，賴與民進黨支持者也可以正面看待在野黨守護的“中華民國”法理現狀，這次的“購併說”，也許可以讓不同主張間有更多的聆聽，更深入的反思，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。國民黨主席朱立倫則砲轟，“他真的是一個賣台的‘總統′。”



左正東今天在臉書發文表示，如果還是用“誰賣台”、“誰抗中”的制式標籤來解讀賴清德講話，不僅無法認清台灣當前的處境，也失去一個開啟兩岸政策良性辯論的機會。



左正東分析，第一“賴清德抗中路線面臨極大壓力”。仔細觀察，最近“賴政府”的兩岸發言正發生細微而重要的變化。先是賴清德接受財訊專訪時，否認要“脫中入北”，說界定對岸為境外敵對勢力是“不得已”。接著“外交部”和陸委會表示，“開羅宣言”和“菠次坦公告”確認台灣歸還“中華民國”，否定過去民進黨倡導的“台灣地位未定論”。



左正東認為，這一系列立場調整在特朗普拋出“中國開放市場有助於統一與和平”、“希望和習近平討論外交政策和經濟問題”等說法後，就完全可以理解。面對特朗普政府和北京之間即將展開的大談判，以及共和黨不願意承擔國際責任的普遍想法，賴清德引以為傲的“抗中路線”已經到不得不調整的關頭。



左正東指出，第二“賴清德不是維持現狀派”。“購併說”是要求大陸對統一提出要價，也就是對於改變台灣現狀的一種開放式思考，雖然這和賴清德一貫對中國大陸強硬的風格極不協調，但用“維持現狀”和“改變現狀”的對比來看，就毫無違和感。