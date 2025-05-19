林昶佐任駐芬蘭代表　鈕則勳：4個情何以堪

林昶佐任芬蘭代表，鈕則勳指出，有四個情何以堪。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北5月19日電／搖滾歌手出身，曾是閃靈樂團主唱的前“立委”林昶佐將出任駐芬蘭代表，在野黨質疑適任性，台“外交部長”林佳龍19日已證實此事。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳18日在臉書指出，林昶佐擔任駐芬蘭代表，會有4個情何以堪。



現年49歲的林昶佐，台北大學企業管理學系學士，時代力量創始成員，並為第一任黨主席，2023年加入民主進步黨。



鈕則勳表示，林昶佐若真的擔任駐芬蘭代表，第一個情何以堪是還在“外交部”努力，“為國打拚”的專業外交官，並透露他自己20多年前通過外交特考，在“外交部”服務將近4年才到學界服務，之前的老同事已在“外交部”熬20幾年，培養出本身的專業歷練，且外派時經歷過駐在國的海嘯、地震、政變，甚至感染過瘧疾，好不容易才能做到部內的司長、外館的辦事處處長、代表、大使，若無外交專業歷練的林空降擔任芬蘭代表，對專業的“外交部”同事來講不僅是相對剝奪，更是情何以堪。



至於第二個情何以堪，鈕則勳表示，此事對於蕭美琴與“外長”林佳龍也是情何以堪，因蕭是公認的“外交專家”，也有語言天賦，和美國關係又好，確實有其專業；林佳龍上任時雖被質疑外交專業不夠，但也低調補強外交領域的專業，若林真的擔任芬蘭代表，對於專業的蕭美琴還有努力強化專業的林佳龍當然也是情何以堪。



鈕則勳說第三個情何以堪，是一直追隨民進黨、力挺民進黨的專業人士，因追隨民進黨幾十年，但是芬蘭代表竟恐讓入黨不到兩年的林拿走，會不會覺得不甘心？



最後，鈕則勳認為第四個情何以堪，是芬蘭會期盼派到該國家的代表或大使是在外派本國具有社會清望、具有高度格局，也有外交國關相關專業的人士，特別是對於芬蘭的地緣政治並與大國搏奕有專業研究與想法，才能夠突顯出對駐在國的重視，且符合他們的需求。



鈕則勳強調，外派要考慮駐在國的立場與態度，才符合國際禮儀，畢竟外交是極為細膩的操作藝術。