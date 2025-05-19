桃航空城聯外道路開通　張善政：重要里程碑

桃園市長張善政今日出席桃園航空城聯外道路通車典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席“桃園航空城計劃－航城路一段通車典禮”，並宣布航城路一段老街溪至中山南路段正式通車啟用。張善政表示，這次航城路一段的開通，對桃園航空城邁向完工是非常重要的里程碑，未來將可以讓桃園航空城對外連接到機場捷運大園站，對當地居民和企業都相當便利。



張善政今日出席“桃園航空城計劃－航城路一段通車典禮”，包括藍委涂權吉、國民黨籍桃園市議員徐其萬、民進黨籍桃園市議員游吾和、大園區各里里長都到場出席。



張善政指出，這次桃園航空城聯外道路通車雖然僅有約幾百米的距離，但對整個桃園航空城邁向完工是非常重要的里程碑，他要特別感謝工程團隊的努力，因為現在航城路一段通車以後，可以連接到中山南路，再到機場捷運大園站，不管對當地居民或未來進駐桃園航空城的企業來說都相當便利，所以這個路段的開通對桃園航空城非常重要。



桃園航空城工程處表示，這條道路的開通，將提供桃園航空城計劃西側區域的聯外交通運輸網絡，進一步串聯客運園區、機場捷運大園站及國道大園交流道。未來往返客運園區與大園交流道，可望節省至少20分鐘車程，亦可有效紓解大園區和平西路刻正進行再生水工程的交通流量，讓沿線工程能繼續順利推進。



桃園航空城工程處指出，航城路一段以“人本交通”為規劃核心理念，寬敞的實體人行道，提供居民安全行走空間，路口行人穿越道設置無障礙坡道及行人專用號誌，沿線結合智能路燈系統，不僅提升道路照明的節能減碳效益，也利於後續維護管理效率，展現循環經濟與友善地球的永續理念。