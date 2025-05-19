李艷秋諷賴清德豐功偉業　滿意度應該9成

針對賴清德就職將滿一周年的民調，媒體人李艷秋在臉書發表看法。（照:李艷秋的新聞夜總會粉專） 中評社台北5月19日電／賴清德就職將滿一周年，《TVBS》15日公布的最新民調，賴清德滿意度衹有32%，不滿意度高達55%。民進黨16日反擊，根據民進黨民調，賴清德的滿意度高達57.3%。對此，媒體人李艷秋在臉書細數民進黨的“豐功偉業”，狠酸一個“雙少數總統”敢這樣幹，滿意度應該超過90%才對。



李艷秋18日在臉書發文指出，賴清德就職一年了，民進黨做了民調，賴滿意度達新高，有57.3%的人滿意，“也就是說，他幹得太好啦！扣除死忠的四成選民，還有一成七的選民後悔當時沒投賴聖君，現在補給他一個大大的讚。至於賴為什麼滿意創新高？民進黨解釋是因為民眾肯定賴很穩健的面對美國關稅變局，所以滿意度反彈回升。”



李艷秋諷刺，這民調真是睜眼說瞎話，怎麼可能衹有57%滿意？這一年來，看看柯建銘總召在“立院”跋扈的樣子、官員面對質詢時的痞樣、“內閣閣員”一問三不知只會拍馬屁的舔狗樣、司法檢調的東廠嘴臉，以及面對國際變局無能無格的表現，更別說自己長期豢養“共諜”，對老共狠話說盡、卻一籌莫展，台灣社會撕裂仇恨指數暴增；這樣的豐功偉業，一個“雙少數總統”敢這樣幹，滿意度應該超過90%才對。



李艷秋說，寫政治評論不是算命先生，她很討厭自己預言成真，翻到自己去年6月，賴清德就職兩周寫的文章，標題是“我們沒有‘總統′，衹有鬥雞”，當時剛就職完，賴就用“反黑箱”的名義，下令青鳥包圍“立院”了。現在回頭看，他在選舉結束後就已經籌劃把“立院”搶回來，在野刪預算剛好給了個借口而已。但是如果在野不刪預算、不監督老百姓荷包，才該被罷免不是嗎？賴清德的民主邏輯讓人好亂啊。



李艷秋指出，這一年來，終於懂得，賴清德式的民主是不得有異議的民主，是執政者不能被監督的民主，是當家也要煽動群眾上街鬥在野的民主。如果大罷免讓所有監督的力量消失，讓一個無能、剛愎、雞腸鳥肚的人為所欲為，真是台灣的災難。



最後，李艷秋說，賴清德有採用她文章裡最後一句話，她說“我們的‘總統′是鬥雞，既然衹有這個本事，就繼續鬥好鬥滿吧！”這句話在一年後的今天，也適合做結語。還有三年，每年都可以拿來當作結語。



李艷秋也說，至於你們這些“其餘人口”，別無選擇，要努力讓賴清德滿意度攀上90趴，否則當心變剩餘人口，再不檢討歸順，就要變成廚餘人口了。“至於愛發表當局不喜的謬論，自以為憂國憂民的文人書生，你們就是多餘人口了。大家保重。”