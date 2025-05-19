前處長輕生7年宿舍移轉卡關　台官方協調

台“外交部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北5月19日電／台媒報導，台駐日館處與職務宿舍多年來一直以“處長”掛名持有，近年陸續收歸涉外單位名下，如今只剩“大阪辦事處職務宿舍”，在前處長2018蘇啟誠在官邸內上吊自殺身亡後，遺孀憤憤不平、拒絕簽署讓渡，仍登記在蘇啟誠繼承人名下。



對此，台“外交部”19日指出，並無“卡關於家屬”的情事，產權登記名義變更涉及特權豁免與稅務議題，正在協調辦理中。



2018年9月燕子颱風侵襲日本，強風豪雨讓關西機場淹水嚴重，3千多名受困旅客中，台籍與陸籍旅客占了三分之一，由於大陸駐大阪領事館早先一步派巴士輸送旅客，不少台灣人“搭便車”撤離，報導一出讓當時的蔡英文政府遭轟，台灣駐大阪辦事處被批抨辦事不力。時任駐日代表謝長廷點名究責，檢討會當天早上61歲的大阪辦事處長蘇啟誠未現身，官員查看才發現他已在宿舍上吊自盡。家屬事後非常不滿。“外交部”遭“監察院”糾正。



根據《周刊王》報導，台灣駐日館舍有六個，其中駐日本代表本處、駐福岡辦事處為台灣自有外，另大阪、橫濱、那霸、札幌則為租賃空間；另以宿舍來講，駐日本代表處、駐大阪辦事處、駐橫濱辦事處及駐福岡辦事處為自有，另那霸、札幌則為租賃。過去自有者多以派駐的“處長”自然人名義登記，隨著到職與去職更換持有人。近年台“外交部”則積極整併，絕大多數自有屋舍已改隸“外交部”轄下“台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會”，僅剩大阪辦事處附設職務宿舍仍在“處長”自然人名下。



一名涉日人士爆料，在蘇啟誠案後，儘管輿論風向轉為網軍栽贓、蘇啟誠冤死，“監察院”也為蘇啟誠枉死糾正了“外交部”，“考試院銓敘部”更進一步通過因公撫卹案。然而人死不能復生，“外交部”迄今始終無法有效地與蘇啟誠遺族達成實質和解，大阪辦公室宿舍產權並未回歸駐外外館，近年“外交部”力推的外館“法人化”卡在最後一關。爆料者直指蘇啟誠過世後，蘇啟誠遺孀仍憤憤不平，拒絕簽署讓渡。



對此，“外交部”表示，台灣駐大阪辦事處館長職務宿舍為公有財產，其建物產權因歷史背景登記於歷任處長名義下，並非歷任處長或其繼承人或其他任何個人所有，目前且持續作為處長職務宿舍。



台“外交部”說明，有關駐大阪辦事處館長職務宿舍之產權登記，“外交部”已指示駐日本代表處及駐大阪辦事處向日方相關機關申請辦理產權登記名義變更，因事涉特權豁免及稅務等複雜議題，駐處刻持續諮詢法律專家意見並與日方相關機關協調辦理中。



台“外交部”指出，並無如報導所述因家屬有所不滿而無法實質和解或拒絕簽署讓渡等“卡關於家屬”之情事，請外界尊重家屬，切勿作不實臆測與報導。