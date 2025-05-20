陳淞山：賴併購說要混淆大陸　肯定不是失言

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）賴清德在520前夕接受專訪以公司併購來比喻兩岸關係。綠營出身的政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，賴這個說法一定不會是失言，一定是有準備，就是要混淆大陸對賴兩岸關係的想法。但此說法不可能真的有什麼，大陸怎麼會相信賴的說法，這一年兩岸關係這麼差，大陸會想賴清德到底什麼意思？脈絡與目的在哪裡。賴只是政治操作，要混淆大陸對他的兩岸說法、定性、定位的判斷。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



陳淞山認為，不知道為什麼賴清德要在520前夕拋出這種說法，不符合過去主軸。



至於是否比喻失當或是說錯話？陳淞山表示，不會是比喻失當，賴清德是要別人無法抓到他要怎麼操作兩岸議題，要讓中國大陸無法操作賴的兩岸說法。因為中國大陸會認為賴清德520講話會更強硬，可能就是“兩國互不隸屬”基調再更強硬。



他也說，賴清德這個說法很突兀，這個說法的主軸與過去基調不一樣，一定不會是失言，一定有準備，就是要混淆大陸想法。但不可能真的有什麼要真正想法，大陸怎麼會相信你的說法，這一年兩岸關係這麼差，大陸會想賴清德到底什麼意思，賴的脈絡與目的在哪裡。



他認為，這是賴清德的政治操作，要混淆大陸對賴兩岸的說法定性定為的判斷。陳淞山認為，賴清德相關談話與特朗普講話無關。特朗普之前講到和平與統一，大家就是聽聽而已，特朗普就是要引誘中國跟美國進行實質關稅談判而已。



前“立委”林濁水認為賴清德併購說對台灣不利。陳淞山表示，兩岸現在沒有談判的機會、空間與條件，這一年來沒有，兩岸關係只是往更不好的方向發展。