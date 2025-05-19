台鐵北迴線因土石流中斷　估24日雙線搶通

台鐵下午公布路線毀損狀況，預估5月21日首班車恢復東正線單線雙向行車，西正線最快24日修復完成。（圖：台鐵提供） 中評社台北5月19日電／台鐵北迴線昨天因強降雨，在花蓮和仁與崇德間發生土石泥流淹過軌面，造成北迴線雙向中斷。台鐵今天下午公布路線毀損狀況，預估5月21日首班車恢復東正線單線雙向行車，西正線最快24日修復完成。



台鐵北迴線，又名北迴鐵路，為宜蘭縣蘇澳新站至花蓮間的鐵路幹線，是台灣唯一運量大於平行公路（蘇花公路）的鐵道路線，也是台灣北部至花蓮間往來的交通要道。



台鐵公司今天下午舉行記者會，說明北迴線中斷最新搶修情形。



18日和仁與崇德間強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通。台鐵表示，依據現場回報，橋面及軌道損壞約200米，PC枕斷裂60支，土石淹沒軌面約3000立方米（隧道內140米）；電車線主吊線及接觸線斷損300米，電力桿及基礎傾倒毀損1處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損300米，無線電中繼器損壞1組。



台鐵副總經理陳宗宏說，經過評估，目前北迴線中段不通的部分，隧道內遭淹沒情況比想像嚴重，全部修復大約要花4天時間。



陳宗宏說，目前預估和仁與崇德間東正線，21日首班車就可先恢復單線雙向行車，24日可望在完成電車線修復後恢復雙線正常通行。



陳宗宏說，這次預警系統發揮作用，及時透過行控中心通知路線上列車停車。因和仁與崇德間不通，台鐵從今天清晨5時32分起，以柴聯車編組進行新城與和平間鐵路接駁服務，至下午2時止共開行17列次，疏運旅客8360人；今晚8時起至深夜12時止，還將啟動花蓮與和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。



台鐵發佈新聞指出，工電維修人員（40人）及機具、車輛（吊車、怪手、工程維修車、電力維修車）於災害發生後立即趕赴現場，全力進行西正線搶修工作，預估最快於5月24日修復完成。並同步加速東小清水溪橋電車線架設等作業，預估5月21日首班車恢復東正線單線雙向行車。



為能減輕西線中斷對於旅運服務之衝擊，台鐵公司已優先利用東小清水溪橋施作及檢查完成之軌道路線，行駛柴聯車進行和平＝新城間接駁服務。



台鐵公司表示，已即時成立本部一級應變小組及東區應變分組，並加強各站廣播。為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票，今日05：32起以柴聯車編組進行新城＝和平間鐵路接駁服務，至14時止計開行17列次，疏運旅客8360人。為加速完成搶修工程，盡速恢復鐵路運輸服務，今日20：00起至24：00啟動花蓮＝和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。



台鐵提到，受昨日強陣雨影響致行經和仁至崇德中斷區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理中斷區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。