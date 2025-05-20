潘兆民語中評：賴願談併購條件　自我矛盾

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月20日電（記者 方敬為）賴清德18日以公司“併購”形容兩岸關係，稱“大公司要併購小公司應提條件”，引發討論。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，賴的說法正巧延續美國總統特朗普12日與中國達成初步關稅協議後的“統一與和平”說，不排除是為了討好美國，但該說法與賴之前將大陸定調為“敵對勢力”相互矛盾，也顯示出其方寸大亂。



潘兆民提到，賴清德此前才提出“賴17條”，將中國大陸定調為“境外敵對勢力”，如今卻公開反過來表態，願意與“敵對勢力”談併購條件，產生強烈的自我矛盾，也顯示整個民進黨政府在美國與中國互動當中，極其被動，且方寸大亂，前後不一的錯亂發言，也將被民眾看破手腳，原來民進黨的“抗中”是可以被改變的，是可以談條件的，從頭到尾都是逢場作戲。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



潘兆民認為，賴清德的說法，與其就職這一年來各項兩岸政策調性明顯不符，“賴政府”當前的兩岸政策就是採對抗姿態，並盡一切力量設法阻絕兩岸接觸，包括對陸籍配偶不友善作法，在教育、宗教、文化交流方面，嚴格審查，明確表達反對立場，甚至連赴陸觀光旅遊都建議民眾提前通報。但如今賴清德卻忽然拋出中國大陸應提條件併購台灣，讓人相當意外。



潘兆民研判，從時間脈絡來看，賴清德的說法，應該是延續特朗普12日的發言，美國與中國達成初步關稅協議後，特朗普對外說出“中國開放，對統一（Unification）與和平非常有利”，當時這段言論也在國際間產生相當大的漣漪，等於是在暗示中國可以透過與美國談交易條件，促進統一，台灣成為兩強交易的籌碼。