民眾黨批新任駐英公使是假博士　駐外大崩壞

新任駐英國公使江雅綺是海洋大學法政學院教授，民眾黨團指她曾是科技部認證的“假博士”。（照:民眾黨團提供） 中評社台北5月19日電／“總統府”今天發布“總統令”，任命台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使；另外，特任中興大學法政學院副院長陳牧民為駐印度代表。江雅綺曾被質疑長年使用法學博士頭銜，違反學術倫理。對此，台灣民眾黨“立法院”黨團表示，駐外大使大崩壞，就連假博士也行，江雅綺先前遭到“科技部”認證學歷造假，多年來以“假博士”身分混跡江湖、申請政府補助，“外交部”應該說明人事任用原則。



“總統府”今發布2道“總統令”，其中，駐英國公使柳惠千已准退職，應予免職，任命江雅綺為駐英國公使；陳牧民則在2020年至2024年擔任駐印度代表處公使，2024年因中興大學教職借調期滿，請辭印度公使。



現任台灣海洋大學法政學院教授江雅綺被派駐英國擔任公使，引發學界議論，包括大法官前被提名人劉靜怡都關注此事。民眾黨團也踢爆，江雅綺曾在2022年遭“科技部”認證學歷造假，並在當年度6月份新聞稿指出，江雅綺在“科技部”擔任法規會專員所填寫“最高學歷主修學門系所”欄位填寫為“法學院”，均為“不實學歷”；“科技部”更據此要求江雅綺更正“其所申請本部研究計劃之相關申請資料，避免爾後再有爭議”。



民眾黨“立法院”黨團透過新聞稿表示，不只林昶佐出任駐芬蘭代表引發外界譁然，江雅綺派駐英國擔任公使也引發學界議論炸鍋，尤其後者早在2022年遭到“科技部”（現國家科學及技術委員會）認證學歷造假。



民眾黨團指出，根據2022年“科技部”新聞稿，江雅綺在“科技部”擔任法規會專員的“最高學歷主修學門系所”欄位，填寫“法學院”均為“不實學歷”，“科技部”據此要求更正，以避免爾後再有爭議，此舉不但斲傷學者個人學術聲譽，更可能影響學術資源分配的公正性。



民眾黨團表示，江雅綺多年來以“英國杜倫大學法學博士”混跡江湖、申請“國家補助”，甚至屢次用“假博士”身分出現在新聞媒體、公立大學招生海報當中，更依此傲人學歷出任“文化部”、“科技部”、“交通部”法規會委員，還有資策會計劃顧問、台電公司董事等職，觸角極廣可謂包山包海。



民眾黨團也點名“外交部長”林佳龍，應該清楚說明此等人事任用原則，難道“外交部”已無專業外交人才可用，除了法律專業性遭到學界質疑，這種“偽法學博士”更是顯無誠信，究竟江雅綺有何外交專業，得以打敗外交專業人才、空降成為英國公使，難道曾經在英國就學就可以。



民眾黨團表示，前有閃靈樂團主唱林昶佐，後有偽造學歷被“國家認證”的江雅綺，外交使節派任嚴重影響駐外人員士氣，恐怕影響外交界對台觀感。