游盈隆：主流民意不贊成罷免　反對少百萬人

民眾對三階段罷免的選民投票選擇。（圖：台灣民意基金會提供) 中評社台北5月19日電／台灣民意基金會今天公布大罷免民調，結果顯示有36.7%民眾贊成、54.2%民眾不贊成；與上個月相比，贊成者上升2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點。若一個百分點在台灣約等於19.5萬人，5.1 個百分點意味著減少近百萬人反對大罷免。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣主流民意依然不贊成“大罷免”，但隨著第二階段大罷免開展到結束，民眾對大罷免的態度起了微妙的變化，贊成者上揚2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點，5.1個百分點意味著減少近百萬人反對大罷免。



若明天即舉行罷免投票，44.2%民眾表示會投反對票，40.1%則會投贊成票。



民調問及“您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張？”結果發現，21.5%非常贊成，15.2%還算贊成，17.2%不太贊成，37%一點 也不贊成，6.9%沒意見，2.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成七贊成，五成四不贊成，9.2%沒意見、不知道。



台灣民意基金會指出，與上個月相比，民眾對柯建銘所倡議大罷免的態度有了一些變化。具體地說，贊成者上揚2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點。一個百分點在台灣約等於19.5萬人，5.1個百分點，意味著減少近百萬人反對大罷免。



從年齡層分析，除65歲及以上者，每一個年齡層皆呈現一面倒不贊成“大罷免”。20－24歲，二成五贊成，五成九不贊成；25－34歲，三成二贊成，五成八不贊成；35－44歲，三成九贊成，五成五不贊成；45－54 歲，三成一贊成，六成三不贊成；55－64歲，四成一贊成，五成六不贊成；65歲及以上，四成二贊成，四成二不贊成。



有關三階罷免的選民投票傾向，“如果您的立委選區宣布進入罷免第三階段，根據選罷法，兩個月內 將舉行罷免投票。請問，到時候您會不會去投票？”結果顯示，47.6%一定會，13.4%可能會，11.6%可能不會，23.6%一定不會，2.5%沒意見，1.3%不知道、拒答。



換言之，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成八一定會去投票，一成三可能會去，一成二可能不會去，二成四 一定不會去。

