新北三峽78歲老翁開車衝放學人群　4人命危

新北市三峽北大國小旁19日下午4時發生重大車禍。（照片：新北市消防局提供） 中評社台北5月19日電／新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，最小僅12歲，肇事原因仍待調查。



目擊者還原現場，透露事情發生的實在太突然，只看到轎車的影子衝過去，接著就看到一排行人遭撞。該名78歲駕駛人身上飄出酒味，初步懷疑酒後駕駛。



今天下午4點許1部自小客車不明原因在國成街、國光街口暴衝，一路衝到復興路撞上分隔島才停下，由於當時正值放學時間，許多學生受到波及，十字路口上各種物件散落一地，許多學生倒地不起，多人在現場CPR搶救學童。



至傍晚5點多，已知至少16人受傷，其中4人命危送醫，警方、消防陸續趕往現場救援中，車禍肇因仍待調查釐清。



新北市消防局統計資料顯示，目前此車禍共16人受傷，其中4人OHCA，恩主公醫院收2位OHCA，土城長庚收1位OHCA，板橋亞東收1位OHCA。



16人傷勢名單如下：



三峽恩主公醫院5人，未確定年籍女姓OHCA，15歲女童OHCA，10多歲男童昏迷，10多歲女童昏迷，10多歲女童昏迷。



亞東醫院5人，40歲女子OHCA，75歲男姓肇事駕駛昏迷，10多歲女童清醒，10多歲女童清醒，10多歲男童清醒。



土城長庚醫院6人，12歲女童OHCA，50多歲男子清醒，40多歲女子清醒，10多歲男童頭部撕裂傷，左腿骨折，15歲女童頭部、左腳受傷，10多歲女童清醒。