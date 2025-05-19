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賴清德任命為芬蘭代表 林昶佐感謝信任
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2025-05-19 18:54:42
出任駐芬蘭代表，林昶佐感謝賴清德與林佳龍的信任。（照片：林昶佐臉書）
中評社台北5月19日電／賴清德19日傍晚正式發出“總統令”，特任前“立委”林昶佐為駐芬蘭代表。林昶佐也隨即在臉書發文表示，感謝賴清德與“外交部長”林佳龍的信任，也謝謝大家的關心與鼓勵。
林昶佐為搖滾歌手出身，曾是閃靈樂團主唱，時代力量創始成員，並為第一任黨主席，2023年加入民主進步黨。
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