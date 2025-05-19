520前夕　藍組車隊上街頭叭賴嗆聲不滿

國民黨號召支持者組成抗議車隊進行“叭賴”行動，黨主席朱立倫等人出發前，高喊賴清德下台口號。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）賴清德就任明天將滿一周年，中國國民黨今天號召支持者組成抗議車隊進行“叭賴”行動，要在下午5點20分一起在街頭按兩聲喇叭，發出人民的怒吼，表達對“賴政府”的不滿。黨主席朱立倫強調，賴清德一整年不願與在野黨溝通、對話，只會騙、鬥、大罷免，賴的民主就是獨裁。



朱立倫說，所以現在必須走上街頭來罷賴，也希望大家到國民黨最新的罷賴網站，可以隨時發出心聲，讓賴清德聽到人民的心聲。



國民黨今天下午在中央黨部外集結群眾和約20輛宣傳車，在下午4時20分時出發，要路過民進黨中央黨部、“總統府”等地，在賴清德就職滿一周年前夕，表達對政府的不滿。希望透過這個“全民叭賴”行動，邀請所有對執政黨不滿、對賴清德不滿的民眾，不管人在哪裡，在下午5時20分，一起按兩聲喇叭，發出人民怒吼。



朱立倫在車隊出發前，帶領著秘書長黃健庭、組發會主委、“立委”許宇甄等人到場力挺，並與現場群眾一起高喊賴清德下台口號。但朱立倫等人沒有參加車隊遊行，致詞後隨即離去。



朱立倫說，過去這一年是台灣大不幸的一年、全民最不幸的一年、兩岸最對立的一年、對國際最無能的一年，無能的政府只會對內搞內鬥，對外只會跪、舔、送。



朱立倫表示，賴清德一整年不願與在野黨溝通、對話，只會騙、鬥、大罷免，賴的民主就是獨裁，所以現在必須走上街頭來罷賴，讓賴清德聽到人民的心聲。



黃健庭則說，很認真的在想賴清德這一年有做哪一件事，是讓人民有感，但真的完全想不到，原來民進黨執政的這9年，包括低薪、少子化的問題都未獲得解決，詐騙問題卻更嚴重、猖狂，兩岸關係更緊張，真的不知道政府做了什麼。



黃健庭指出，如果再不站出來怒吼，政府就會持續裝聾作啞、充耳不聞，所以人民必須表達聲音。今天就是要號召台灣的人民，在這樣的時刻，必須要站出來。