中正路改名去蔣　盧秀燕：吃飽太閒嗎？

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台北5月19日電／“賴政府”力拚“去蔣化”，台“內政部長”劉世芳今天指出，擬推中正路改名和蔣介石的塑像或者銅像移除。對此，中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，吃飽太閒嗎！？該做的事情趕快做吧！經濟、“國家安全”、人民的困難，這些趕快解決，不要再意識形態了！



“內政部”公布全台中正路改名已辦理委託研究，研擬政策方案，此外還要移除蔣公銅像。部長劉世芳19日還點名台北、桃園、台中進度慢，台中市長盧秀燕回應。



劉世芳今在“立法院”表示，現行列管的威權象徵共941筆，按照促進轉型正義條例，目前“內政部”跟地方政府、各部會共同推動部分，已完成處置264件，另外還有677件待處置。這677件待處置案件除了涉及“中正路”改名外，還包括蔣介石塑像、銅像的移除。目前進度較慢的單位包括“國防部”、“教育部”及台北市、桃園市、台中市等地方政府。她還承諾，若經費有困難，“內政部”會協助。



台中市長盧秀燕今天下午前往東勢區視察“東勢－豐原生活圈快速道路”工程，被問到“去蔣化”。盧秀燕先是露出無奈的笑容，一時沒有出言批評，終於還是忍不住開砲表示：國家吃飽太閒嗎！？該做的事情趕快做吧！經濟、“國家安全”、人民的困難，這些趕快解決，不要再意識形態了！謝謝。



有關“中央”推動全台“中正路”改名一案，台中市政府民政局表示，街路更名涉及當地居民的戶籍、更換身分證件等相關資料，也涉及歷史記憶、民眾權益與地方認同，影響層面甚廣。有關“內政部”委託研究單位研擬相關政策方案，市府尚未接獲通知，目前無進度表。