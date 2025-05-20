晏揚清：大陸早就提和平統一　民進黨條件？

台灣工黨主席、退休義守大學副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月20日電（記者 蔣繼平）賴清德近日接受專訪以公司併購形容兩岸關係引起熱議。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清接受中評社訪問指出，大陸老早提出“一國兩制、和平統一”，民進黨政府怎麼不提？他認為賴是國際氛圍不在台灣這邊，才態度放軟，還是得看520怎麼說，兩岸情勢短期也不會有改變，因為“賴政府”各部會對兩岸交流限縮做法都很強硬。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。前高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



晏揚清表示，若談到商業交易、公司合併，大公司可以提條件，小公司當然也可以提條件，因為責任是雙方，就必須要兩方面都提出來。賴只說大陸要提出來，但大陸老早就提出來了，就是“一國兩制、和平統一”，大陸的條件就是這樣子，一直放在那裡，應該是“台灣要怎麼去講？”



晏揚清以民進黨政府來舉例，譬如台灣可以採取“既然你要一國兩制和平統一，我們和平統一可以，那一國兩制你要怎麼做？”因為民進黨還是想要民選“總統”，如果是一國兩制的話，那要怎麼讓民進黨繼續選“總統”？總而言之就是台灣也應該要提出條件，更何況大陸目標老早講得很清楚，一直沒有變過。



晏揚清指出，目前觀察的點可以分成幾個，第一，就是特朗普日前脫口而出的“統一、和平”的話講出來後，對民進黨造成一定的壓力。雖然台派都出來說特朗普只是隨口說說，但要問牽扯到美中台關係、國際戰略問題，特朗普真的會是隨便講呢？從特朗普角度，語境更有可能是“把台灣與大陸連結在一起談也是可以”。