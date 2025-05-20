趙建民：賴清德學特朗普亂講話　這很危險

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）針對賴清德日前受訪以公司併購來談兩岸關係，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長趙建民向中評社表示，賴清德此說法並非試圖與大陸展開對話，而是希望透過這樣的話術引起美國總統特朗普的注意，傳遞台海情勢嚴峻的訊息。



趙建民說，以賴清德的身分不宜如此隨性發言，賴看到特朗普常常隨興發言，他也開始學著亂講，這很危險。尤其中國大陸可能反倒覺得賴清德在吃豆腐，因為一個主張“台獨”的人在談兩岸併購，“是在吃我豆腐嗎？”



賴清德接受網路節目“敏迪選讀”專訪，17日播出訪談內容。賴清德指出，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），“你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分”。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，賴清德今年1月後的兩岸政策逐步升高對抗基調，但並非因兩岸情勢或台灣內部有劇烈變化，而是外部環境出現重大轉變，特別是美國總統特朗普的上任。



趙建民認為，賴清德於4月發布所謂“賴17條”，將中國大陸定調為“境外敵對勢力”，在當時引發軒然大波，背後反映的正是美國對中政策的變化與不確定性，使得賴的兩岸策略陷入焦慮與尋求突破的困境。



民進黨長期依賴的“抗中保台”方程式，在賴清德任內出現瓶頸，趙建民說，因特朗普與拜登執政思維迥異，拜登任內仍維持以民主聯盟為架構，包括韓國、日本與菲律賓等傳統盟邦聯手圍堵中國，在此格局下，台灣有其角色與籌碼；但特朗普上任後，則強調單邊主義與交易優先，不重視民主價值聯盟，也無意維持既有戰略布局，使台灣面臨前所未有的不確定性。