賴清德就職一周年　三大主軸呈現政績

賴清德明天就職滿一周年，將舉行記者會說明政績。（中評社 資料照） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）賴清德明天就職滿一周年，明早將舉辦記者會說明執政一年來的成績單，記者會之後將出席台北國際電腦展開幕，下午也將以軍禮迎接“邦交國”帛琉總統惠恕仁訪台，520行程滿檔。府方表示，一整天行程會有三主軸說明，包括：執政成績檢視、經貿布局放眼全世界、“外交友邦”穩固邦誼。



府方透露，賴清德在執政一周年致詞題目為“迎風轉型 穩健前行”，談話內容聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大“委員會”，以及“價值外交”，出訪太平洋三島國“外交”任務、應對美國關稅、朝小野大等。



府方表示，賴清德明天談話也會提到佈局全球的台灣經濟轉型之路，將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。選在執政周年記者會，向民眾報告一年成果與未來擘劃，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。



賴清德明天就任滿一周年，明天早上9點30分將召開記者會說明執政一年賴的成績。根據記者會規劃，賴清德談話後，會接受媒體問答。但因為緊接著10點30分又要出席台北電腦展開幕致詞，記者會時間預計不會太久。



早上就職滿週年記者會出席人員還有蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮陪同。賴清德出席台北電腦開幕致詞，“總統府”秘書長潘孟安、“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝、“數發部長”黃彥男也會陪同。



賴清德下午將以軍禮迎接帛琉共和國總統惠恕仁伉儷，並且舉行雙邊會談。