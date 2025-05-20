詹江村：賴收到特朗普旨意要和大陸談判？

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月20日電（記者 盧誠輝）賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，賴“併購說”這席話已從過去“務實的台獨工作者”跌落神壇，變成“務實的談判者”。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，特朗普日前才在中美貿易談判時說出“有利統一與和平”的話，沒多久賴清德就突然提出“併購說”，很顯然是特朗普已經把台灣拿來當成和中國大陸談判的籌碼，現在賴清德也只能乖乖聽話。



他說，民進黨之所以能在台灣取得政權，背後的影武者本來就是美國，包括所有在台灣支持民進黨的這些綠營側翼團體，不是拿USAID（美國國際開發署）的錢，就是透過索羅斯“開放社會基金會”（OSF）來當白手套，其中最明顯的例子就是由綠委沈伯洋創立的黑熊學院。



詹江村分析，黑熊學院為什麼可以拿到美國的經費？顯然就是美國的手早就已經伸進來干涉台灣的內政了，甚至現在連台灣的官員或“立法委員”，誰能做、誰不能做，也應該都是由美國所決定的。否則光靠沈伯洋一個原本黙黙無聞的人，何德何能可以當上民進黨男性不分區“立委”的第一名？



詹江村質疑，沈伯洋的學識或論述有特別精闢嗎？過去有特別關心過台灣嗎？但沈伯洋的橫空出世，為何至今不管是賴清德或民進黨都從來沒給過交代？又例如蕭美琴原本在美國待得好好的，為何卻突然被叫回來台灣當賴清德的副手？這些種種到底是誰在背後所指使的？司馬昭之心路人皆知。