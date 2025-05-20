吳子嘉：賴談併購原想華麗轉身　卻倉皇逃走

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）賴清德在520前夕接受專訪以公司併購談兩岸關係。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問分析，賴清德以公司併購談兩岸關係，呼應美國總統特朗普的統一與和平說法。中美關稅談判底下沒有說的是，“‘台獨’言論要被中美控管”，賴520兩岸談話會相當緩和。賴併購說是想華麗轉身，沒想到姿態不漂亮，成為倉皇逃走。



他要提醒兩岸研究專家，賴清德個性跟特朗普很像，就像月亮初一、十五不一樣，賴就像是小號特朗普。現在賴清德就是在變，將來會不會變回來，只要有機會就會變回來。前“總統府”秘書長邱義仁就說過台灣要抱美國大腿，賴現在的動作就是抱特朗普大腿。當然是因為美國，賴清德的說法調整，就是呼應特朗普。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



吳子嘉表示，賴清提及兩岸併購說法，要談結果會是什麼，效應是什麼。拋出併購說是呼應特朗普的統一與和平說法。兩岸併購說假設是失言，那與特朗普失言效果一樣，那是什麼效果？就是目前美中台三方關係互動產生新的氣氛。



他指出，中美在瑞士日內瓦談判講得很清楚，雙方有90天緩衝冷卻期。但中美關稅談判底下沒有說出來的是，“台獨”言論要被中美控管。“賴清德‘台獨’論述要被控管”，中美共管台灣已經是開始的行動。



吳子嘉表示，賴清德今天520談話之前，大家會猜想在兩岸關係上說法會比賴17條更辛辣或是緩和？但他現在推論，賴清德已經要與“台獨”byebye。因為特朗普已經說了統一與和平，特朗普不是亂講話是有意為之，而賴兩岸併購說也是有意為之，要跟進特朗普，只是姿態不是這麼漂亮，被在野黨罵賣台，賴從“台獨”變成賣台。但是讓台灣距離戰爭遠一點，開始往和平方向移動，賴清德520演講會比賴17條有更緩和的兩岸說法，這也才符合現今美中台外部環境的氛圍。