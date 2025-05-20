王智盛：賴併購說應有沙盤推演　保持彈性

王智盛。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）賴清德在520前夕接受專訪以公司併購來談兩岸關係，綠營學者、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛對中評社表示，賴清德的說法與過去民進黨態度相差不大，大小公司都是“獨立”的兩間公司，賴對兩岸未來是開放態度，要併購需要2300萬人同意，要股東大會同意。大公司不能就直接說要併購小公司，或是直接成為子公司不可，要先不設任何前提下協商，賴清德只是用容易理解語言去說明。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



王智盛認為，賴清德此番談話應該是有沙盤推演，因為是專訪一定會有預先掌握，這個説法某種程度緩解兩岸緊張，也讓大家有不同想像空間。呼籲中國統一不是不能談選項，但是不能預設前提的坐下來談。



王智盛指出，賴清德在520前夕接受專訪，從財訊到日經等訪談，已經看到賴清德脈絡上某種程度對兩岸議題適度保持彈性。



怎麼解讀賴清德提及兩岸併購說法？王智盛表示，外界，特別是國民黨小題大作，一般人認知公司與公司是兩個個體，賴講話也是指兩個“獨立國家”，一個是大國家與一個“小國家”，前提很清楚。國民黨說要用九二共識解釋公司併購說，這是無法解釋。併購說很清楚是兩邊要談併購，要談統一或是其他狀況，不能說大公司非併購你不可，要把能談的條件拿出來談。



他表示，這與過去民進黨態度相差不大，就是對兩岸未來是開放，要併購需要的2300萬人同意，要股東大會同意，大公司不能就直接說要併購不可，或要小公司直接成為子公司不可，要先有對等協商，不設任何前提下可以協商，賴是用容易理解語言去說明，賴的說法與過去沒有太大差異。