湯紹成：賴清德口惠無用　三指標可觀察

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職滿周年，他日前受訪以“大公司併小公司”比喻兩岸統一。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，美國總統特朗普拋出統一與和平絕對言之有物，賴清德近期專訪都有類似放緩兩岸的說法，但這些都只是口惠，還得觀察賴清德520演說會否再談嗆辣言論，如“兩岸互不隸屬”等。



湯紹成舉例說，若民進黨政府真有心緩和兩岸，還得觀察賴政府的兩岸政策會否改變緊縮交流的路線，觀察指標包括：一、解除“禁團令”。二、鼓勵學術交流團、參訪團。三、重啟台灣與澳門之間辦事處的活絡運作。這三項是互信指標，若順利進行，兩岸才可以進行比較良性的互動。



賴清德520就職周年前夕接受網路節目“敏迪選讀”專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，特朗普拋出統一與和平絕對言之有物，是要藉此2個概念討好中國大陸，對大陸表達友善的態度，讓先前關稅戰不斷加碼的惡意螺旋先暫停。而賴清德過去一年的兩岸政策可以用“堅壁清野，準備表忠”來形容，也因為要跟美國合作，因此要清間諜、把涉武統言論的陸配網紅亞亞驅離出境等，把台灣內部安定後，才不會讓美國有戒心。



湯紹成說，不過，賴清德這麼做，只會讓兩岸關係越來越緊張，但這一年來中美對抗嚴重，賴也只能親美，而現在中美關稅談判突然和緩了、中美關係有曙光了，賴只能趕緊圓回來，賴近期的專訪也都有想放緩兩岸的類似言論，如澄清“脫中入北”是“中研院”學者的看法，佈局全球當然包括大陸，只是“併購說”是有點太過了。