挺賴併購說　郭正亮：兩岸要統一就坐下來談

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北5月20日電／賴清德日前提出“中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件。”對此，前“立委”郭正亮指出，兩岸要統一，本來就是要坐下來談。併購說合情合理，“我肯定賴清德”，樂觀其成，就去進行吧！



賴清德20日就職滿周年，網路頻道“敏迪選讀”17日播出他接受專訪的內容。主持人詢問，現在有一種談判風格，“先談判再說”，會是您願意採取的策略嗎？賴清德回答，只要對等、尊嚴，這沒有問題。賴清德也說，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件。



根據《中時新聞網》報導，前“立委”郭正亮19日在《亮話天下》表示，併購說合情合理，否則兩岸怎麼和平談判？如果這對兩岸是好事，“我肯定賴清德”，樂觀其成，就去進行吧！兩岸來談怎麼合併，於情於理，如果要和平解決兩岸的矛盾，這是要面對的。



“兩岸要統一，本來就是要坐下來談，所以我樂見併購論”，郭正亮直言，因為他主張兩岸和平統一，所以如釋重負，大家坐下來談。他只在乎事情有無合情合理向前發展，用正面來看歷史，就這一點他肯定賴清德。



郭正亮強調，大家好好談併購，和平統一沒有這麼可怕，就坐下來談，讓和平統一浮上檯面，成為正當的議題，希望賴清德不要縮回去。



郭正亮承諾，賴清德如果真的走和平統一的道路，願意真心誠意跟中國大陸談條件，“我支持你”！