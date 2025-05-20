特朗普要沃爾瑪吞下關稅　栗正傑：他急了

栗正傑。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北5月20日電／美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）近日表示，由於美國總統特朗普的新關稅過高，不得不調高商品售價。對此，特朗普17日在社群媒體發文，要沃爾瑪別再怪關稅，而是應該“吞下關稅”。退役少將栗正傑指出，特朗普看到因為他的關稅政策，讓美國物價上漲，會引來很深的民怨，所以他急了。



根據《中時新聞網》報導，針對特朗普“把關稅自己吞下去”的說法，栗正傑19日在《頭條開講》節目表示，有句話講：殺頭的生意有人做，賠本的生意沒人做。像沃爾瑪，他賠本、不去賺錢，那開這個企業幹嘛？不符合商業行為的基本邏輯。特朗普會講出這麼沒腦筋的話，自己覺得倒不是他沒腦筋，而是他真的急了！



栗正傑直言，特朗普真的看到因為他的關稅政策，讓美國的物價上漲，會引來很深的民怨，所以他很急，才會突然冒出一句這麼無厘頭的話。



栗正傑提到，舉個例子，特朗普今天是地產大亨，那可不可以他蓋的所有房子，全部免費提供當作國民住宅？或者飯店旅館免費給遊民居住，可能嗎？如果特朗普做不到，又怎麼能要求沃爾瑪降價，讓他不賺錢，或者少賺一點錢？這都不可能。



栗正傑強調，因為這些錢，到最後都是關稅，也就是美國政府收去這些錢，不是沃爾瑪賺去的，而是被美國政府收去的。所以讓沃爾瑪用正常的商業模式經營，這是一個最基本的常識。也突顯特朗普對這次關稅戰隨便亂講話，已經失去方寸了！