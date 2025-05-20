賴清德施政一年不及格　民眾只給57.14分

賴清德上任第一年全民打57.1分（五分類）。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北5月20日電／賴清德上任一周年，台灣民意基金會今天早上發布賴清德就職一周年民調，其中詢問民眾會給賴清德過去一年的施政打幾分，結果顯示，4成的人認為不及格，5成7的人認為及格，其中1成6認為表現平平，剛好及格，平均成績57.14分，沒達到60分及格成績。



此外，針對賴清德聲望，結果顯示，有4成6民眾贊同賴清德處理政事的方式，3成7不贊同，16.9%沒意見、不知道，贊同者比不贊同者多8.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆對此表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是上任滿一年，賴清德仍受到多數人民支持，聲望維持在中等狀態。



此民調主要研究發現如下:



一、關於賴清德聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成六贊同賴清德處理“國家”大事的方式，三成七不贊同，16.9%沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多8.3個百分點。



二、關於卓“內閣”施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三滿意卓“內閣”整體施政表現，四成四不滿意，一成三沒意見、不知道、拒答。不滿意者比滿意者多1個百分點。



三、關於賴清德處理兩岸關係的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45.5%滿意賴清德一年來處理兩岸關係的表現，45.4%不滿意。滿意者比不滿意者多0.1個百分點。



四、關於賴清德拼經濟的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45.8%滿意賴清德一年來拼經濟的表現，46.3%不滿意，不滿意者比滿意者多0.5個百分點。



五、關於賴清德加強台灣“國防”能力的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成三滿意賴清德一年來“加強台灣“國防”能力”的表現，三成六不滿意。滿意者比不滿意者多16.9個百分點。



六、關於賴清德提高台灣國際地位的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成二滿意賴清德一年來“提高台灣國際地位”的表現，四成一不滿意。滿意者比不滿意者多11個百分點。



七、關於賴清德司法改革的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成滿意賴清德一年來“司法改革”的表現，四成七不滿意。不滿意者比滿意者多7.2個百分點。



八、關於賴清德穩定國內政局的表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四滿意賴清德一年來“穩定國內政局”的表現，四成八不滿意。不滿意者比滿意者多4個百分點。