柯文哲已被羈押9個月　檢方要求延押

柯文哲今日出庭。（中評社） 中評社台北5月20日電／台北地方法院審理京華城案，羈押台灣民眾黨前主席柯文哲、柯辦前主任李文宗、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京4人。由於4人的羈押期限將到期，合議庭20日將提訊4人針對延押一事進行訊問。檢方認為4人仍有羈押必要，要求延押4人，預計合議庭將於下周前裁定4人是否延押。柯文哲已被羈押近9個月。



另檢察官聲請傳喚曾為京華城案質詢的社會民主黨籍台北市議員苗博雅今天出庭作證。



針對出庭作證一事，苗博雅於19日回應表示，“身為法律人，我很清楚依法作證是國民的義務。有收到法院傳喚通知，會依法出席。對於檢辯雙方及法院提出的問題據實以告”。



柯文哲曾於3月20日在法庭上主動提及苗博雅，他表示“京華城對他而言早已結束，但檢方違反常識起訴他，好在有影片有真相，議員苗博雅當初質詢時的影帶，就是他的保障”。對此，檢察官不同意僅以勘驗影片方式取代，而是聲請傳喚苗博雅到庭作證。



根據台媒報導，北院今天上午9時30分開庭審理京華城案，主要是處理柯文哲、李文宗、應曉薇、沈慶京4名在押被告的延押訊問。合議庭因李文宗不詰問苗博雅，將先訊問李文宗。另外，柯文哲、應曉薇、沈慶京3人及律師要詰問苗博雅，因此合議庭將問完苗博雅後，再處理柯3人延押訊問。



由於檢察官主張柯文哲4人應該羈押到證人詰問程序結束，但本案數十位證人，目前只完成檢方聲請傳喚朱亞虎、林欽榮，檢察官不會同意讓柯文哲等人交保。



京華城案，北院合議庭審理庭期排到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年初宣判。