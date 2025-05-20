黃國昌喊話賴清德　台灣非單一政黨禁臠

賴清德就職滿周年，台灣民眾黨主席黃國昌在臉書發了一篇長文，向賴清德喊話。(照:黃國昌臉書) 中評社台北5月20日電／今天是賴清德就職滿周年，台灣民眾黨主席黃國昌一早便在臉書發了一篇2700字的長文，感嘆這一年來“國家”司法基礎、媒體公信等無數組成“國家”的重要部分都正在崩解，人民不只用腳投票、更用血脈投票，連續52個月出生人數低於死亡人數，已經說明了一切。並向賴清德喊話不要將眼球浸潤在充滿私心的黨棍拚命施打雞血的鮮紅中，最後還強調“我們還有時間，儘管不多。”



黃國昌先是提到在18日的活動現場中，聽到來自中小企業主談論對台灣的憂慮，面對通膨導致的物價飛漲、國際經貿關係緊張下的高關稅危機與匯率，讓一名中小企業主“內有照顧員工的責任、外有多舛的不確定性，他肩上的重擔與憂慮，更來自於台灣政治當前極化對立分裂的無望”。



黃國昌表示，過去一年來，民生經濟的困境絲毫不見紓緩，社會的撕裂更由於某些人私心不斷操弄對立，達到前所未見的高峰。從“青鳥會飛出來”、到“大罷免、大成功”，執政黨與長年利用“國家”資源所豢養的媒體，彷彿不斷施打腎上腺素，讓針對性而偏頗的情緒佔滿了公眾的視野。



黃國昌說，在這樣的僵局與人民的焦慮中，儘管含括行政、司法、考試與監察的執政權力，仍然無比失衡地巨大；儘管現行憲政架構下的權力分配如此畸形、而有權者的呼風喚雨掩蓋了無權者微弱的哀鳴……“此刻，我思考著在野黨在這一年來，是否能有機會做得更好？作為民主國家，我們的主權來自全台灣2300萬人民，而相應地，國家失能的責任與義務，也肩負於全台灣2300萬人所選擇出的政治領導者。”



黃國昌說“我們的敵人，不是因為某些為牟取政治私利的個人所煽惑而分裂的國人同胞彼此；我們的敵人，就是分裂本身、就是一個被分裂的國家。”他可以理解，每個一票一票選出的政黨，背後都代表著實實在在的民意，也都必需為各自所代表的民意而奮戰。如同民眾黨必需為了去年5月19日，在民進黨部前所向人民宣示的、更為了前主席柯文哲競選“總統”時對民眾所做出的莊嚴承諾“憲政改革”、“司法改革”、“國會”改革”與“媒體改革”而奮戰，這是所有民主政黨所應踐行的基本責任政治與倫理。儘管因此受到執政黨“叛國”、“賣台”的指控，也義無反顧。



黃國昌痛批，在踐行民主的過程中，原本各自為黨派立場而奮戰的差異，被執政黨私心地動用媒體宣傳成是對“國家”的攻擊，甚至動用司法的追殺來加碼執政黨脆弱不堪的故事。“故事，原本是人類社會最有力的發明，它可以維繫人民無私的同胞之愛、想像的共同體，但是它也可以成為劃分你我的武器。”



黃國昌表示，當我們都相信同一個合理的故事，那麼我們的“國家”無比堅強，甚至比飛彈與坦克更為堅強；但，當執政者嘗試用脆弱不堪、自己都不相信的故事，來使人民互相傷害，那麼我們將比銀彈更為脆弱，前段時間我們在執政黨中所看到的真正的叛國者，就是最好的證明。