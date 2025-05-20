被押9個月了！柯文哲出庭帶著一抹微笑

柯文哲戴著手銬出庭，神情自若。（中評社） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9月，20日再出庭。柯文哲、威京集團主席沈慶京乘坐的囚車上午9點25分左右駛入台北地方法院，柯文哲神情自若地看了媒體鏡頭一眼，帶著一抹微笑走入北院。沈慶京則坐著輪椅被法警推著進入。



柯文哲乘坐的囚車一到北院外，十多名小草支持者就高喊“阿北加油”、“清清白白”等口號。即便囚車已進入車道，小草仍持續不間斷地喊了約5分鐘。周邊路口陳情區一早8點多也插著“柯文哲清清白白”、“放人”等旗致，聲援已被羈押8個多月的柯文哲。



台北地方法院20日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，上午先就台北地檢署聲請社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，由檢、辯進行交互詰問。另外，由於柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗等4名在押被告羈押期將於6月2日期滿，檢方認為4人仍有羈押必要要求延押，也將針對是否延押檢、辯雙方意見陳述。



北院密集排審柯文哲京華城案、政治獻金案，已計劃排審到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。