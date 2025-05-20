馬英九基金會主辦520兩岸研討會大咖雲集

文化大學與馬英九文教基金會20日在文大大夏館舉辦“賴政府執政一週年研討會議程兩岸關係如何突圍？”研討會，與會人士進行大合照。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月20日電（記者 張穎齊）賴清德520就職周年，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會20日舉行研討會，討論賴執政下的兩岸關係如何突圍，馬英九及眾多兩岸學者雲集。



“賴政府”執政一週年研討會議程兩岸關係如何突圍？”20日上午在中國文化大學大夏館舉行，與會者包括馬英九、文大“國發所”兼任教授趙建民、政治大學外交系教授黃奎博、台灣大學政治系教授左正東、文大“國發所”教授劉性仁、淡江大學戰略所教授黃介正、前“行政院長”陳冲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、東華大學公共行政學系榮譽教授高長、文大“國發所”長李孔智、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、淡大兩岸研究中心主任張五岳、中國國民黨籍前“立委”丁守中、台灣民眾黨前秘書長謝立功等。



研討會鎖定賴清德就職周年下的兩岸關係，以及美國總統特朗普發動貿易戰、中美競爭等各種研討。許多學者提早到場，馬英九則在上午9點到來。



第一場次“國安”層面為趙建民主持，由黃奎博探討特朗普的兩岸政策，左正東聚焦越南、烏克蘭對台灣的啟示，黃介正探討“賴政府”任內的台灣。茶敘15分鐘後，由陳冲談萬隆會議70年地緣政經碎片化專題演講。第二場次經貿層面，蕭旭岑主持，高長談中美對峙台灣選邊站？李孔智談台灣應脫中入北與左右逢源？王伯元談中美科技競爭對台灣影響，張五岳談中美博弈下中共對台政策。論壇中午結束。