核電退場火力全開？台電、台中市府互槓

台中市環保局長陳宏益受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月20日電（記者 方敬為）核三廠17日停役，台灣進入非核家園，國民黨籍台中市長盧秀燕19日說，台中火力電廠（中火）有“火力全開”現象。對此，台電公司否認，並指是“不對等比較”。盧秀燕今天上午被媒體追問相關議題，不予回應。市府環保局長陳宏益代回應，中火機組運轉平均達八、九成是事實，比較區間也一致，呼籲台電應減少骯髒能源，調度低汙染能源支應，守護環保。



台灣17日宣告核電退場，17日晚間，中火9部機組運轉率高達九成，盧秀燕批評，民進黨政府驟停核電，導致全台最大的中火電廠必須火力全開，以5月16日核電停止前一天的情況來看，當天中火發電量是3000MW，可是18日晚上發電量卻高達4500MW，增幅50%。



台電表示，盧秀燕指5月16日發電3000MW，5月18日發電4500MW，增加50%，事實上是將16日日間與18日夜間不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電。若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電。此外，台電遵守“台中電廠非空污季運轉不超過九部”的承諾，不會火力全開。



盧秀燕20日主持市政會議前，媒體針對台電說法追問回應，盧秀燕直接進入市政廳，沒有受訪。市府環保局長陳宏益出面代表回應。



陳宏益強調，市府所引用的資料都是台電公開資訊，是以午夜12點到凌晨2點同一區間做比較，大家都可以回去推算，時間、數據都騙不了人，台電稱白天有太陽運作可以減少發電，可是觀察5月19日中午也有太陽能，但當時中火的9部機組運轉率仍然高達八、九成，更遑論是夜間沒有太陽能的時候。



陳宏益表示，台電稱沒有火力全開，但平均運轉率逾九成，幾乎形同火力全開，最奇怪的是，明明有天然氣電廠可以調度，但台電卻寧可讓中火燃煤機組強力運轉發電，與台電一再對外宣稱“以氣代煤、燃氣優先”的策略不相符。難道是因為這幾天是“重要節日”（520賴清德就職周年），絕對不能有停電或者任何的電力事故嗎？還是呼籲台電應減少骯髒能源，調度低汙染能源支應，共同守護環保。