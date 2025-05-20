520我愛你　陳佩琪旁聽為柯P精心打扮

柯文哲妻子陳佩琪精心打扮赴台北地方法院旁聽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，20日再度出庭。由於520在台灣社會隱含有情侶告白之意，柯文哲妻子陳佩琪今日精心打扮赴台北地方法院旁聽，只為了遠遠地看出庭的柯文哲一眼。



陳佩琪上午8點55分在民眾黨發言人張彤陪同下，穿著白色素T恤，搭配橘色小外套、碎花長裙，戴著粉紅色髮箍、眼鏡，踩著白色布鞋到北院領旁聽證。面對媒體詢問今天檢方傳喚柯黑、社民黨台北市議員苗博雅作證及將針對是否延押開庭等事，陳佩琪僅向媒體說“謝謝大家”。



陳佩琪過往曾發文表示，去法院旁聽，主要目的是想看看柯文哲，就算只是遠望幾眼也好。從柯的動作表情心證柯好不好，最後勉強自己相信柯還好，這樣自己心情就好過些。另一個目的也是想讓柯文哲看看她，柯知道她心中苦，一直要人帶話要她堅強，要她不要被打倒。柯說過“這是一場比誰氣長的比賽，看敵我誰能撐到最後，誰先倒誰就輸了”。



柯文哲20日再出庭，除了北院外有十多名小草支持者聲援外，民眾黨公職也在一早8點45分左右陸續抵北院，包括民眾黨主席黃國昌、黨籍“立委”林國成、麥玉珍、張啟楷、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等人。



台北地方法院20日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，上午先就台北地檢署聲請社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，由檢、辯進行交互詰問。另外，由於柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗等4名在押被告羈押期將於6月2日期滿。檢方認為4人仍有羈押必要要求延押，也將針對是否延押檢、辯雙方意見陳述。



北院密集排審柯文哲京華城案、政治獻金案，已計劃排審到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。