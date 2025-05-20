賴邀在野黨主席對話　黃國昌：須無預設立場

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）賴清德今日發表520就職周年談話指出，將指示“國安”團隊著手規劃，向在野黨主席進行“重要‘國安’情勢簡報”。台灣民眾黨主席黃國昌回應表示，必須在沒有任何的前提框架、沒有預設立場的基礎，才能誠實面對台灣重大挑戰，靜候府方安排。



黃國昌也提及，或許賴清德最近看到人民對其就職周年的評價，認為此時真的有必要找主要政黨領袖坐下來好好談談，雖食言已久，賴也未說明細節，但我們願意靜候府方安排。



賴清德20日上午在“總統府”敞廳以“迎風轉型 穩健前行”為題發表談話，宣布將指示“國安”團隊著手規劃，向在野黨主席進行“重要‘國安’情勢簡報”，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以“國家”利益為優先，以守護“國家安全”為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對“國家”的各項挑戰。



黃國昌20日上午一早赴台北地方法院領旁聽證後，又趕回“立法院”進行表決，並接受媒體訪問，回應賴清德相關520談話。



黃國昌表示，朝野主要政黨領袖對話早就該進行，賴清德到就職周年才拋出，已拖延許久，要進行真正有意義的溝通、弭平遭民進黨所撕裂的社會團結，賴所講的坦率真誠交換意見“共商國事”，應該要在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，才能誠實面對台灣目前所遭遇海內外的重大挑戰，並回應人民關切的重要議題。



黃國昌強調，沒有前提框架、沒有預設立場的基礎，才能有意義地面對、解決海內外重大危機、挑戰與人民關切的重要議題，也才能達到賴清德所說的坦率真誠交換意見、“共商國是”，賴應該也會認同。



黃國昌說，提醒賴清德，當民進黨不斷在內部製造撕裂、創造仇恨，恣意對提出批評者抹紅抹黑，被民進黨嚴重撕裂的社會信任與社會團結，賴有無可迴避的責任。