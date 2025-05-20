京華城案出庭前　苗博雅批民眾黨抹黑證人

社民黨台北市議員苗博雅接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，20日再被押解前往台北地方法院出庭。檢方今日傳喚柯黑、社民黨籍台北市議員苗博雅出庭作證，苗出庭前接受媒體訪問批評，民眾黨在他出庭前，運用政治操作來抹黑證人，牴觸民眾黨高唱的司法改革精神。



苗博雅說，他收到法院傳喚，一定會盡其義務，對於檢辯雙方和法官提出的所有問題，就是一個原則據實以報。民眾黨主席黃國昌身為法律人，當柯文哲涉及司法案件，本就不該用政治力攻擊、騷擾本案出庭的證人，他可以承受住攻擊，但會對其他證人構成很大的政治壓力。



苗博雅強調，他2020年6月第一次質詢京華城案到現在，就是守護台北市民超過百億元的公共財，這是市民共同的財產，不應該落入特定財團的口袋裡面，這是他的初衷，沒有變過。



台北地方法院20日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，上午先就台北地檢署聲請社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，由檢、辯進行交互詰問。另外，由於柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗等4名在押被告羈押期將於6月2日期滿，檢方認為4人仍有羈押必要要求延押，也將針對是否延押，檢、辯雙方意見陳述。



北院密集排審柯文哲京華城案、政治獻金案，已計劃排審到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。