黃奎博：賴談兩岸論調相對中性　勢必受美壓力

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）賴清德今天上午發表“迎風轉型、穩健前行”的就職周年談話，兩岸關係篇幅不多，僅在媒體提問時談到，論調也相對中性。對此，政治大學外交系教授黃奎博向中評社表示，對照賴這幾個月的強硬作風，實在不符常理，只能說事出必有因，勢必是美國的壓力。



黃奎博強調，所以台灣問題還是取決於中美談判的框架，如何發展要看中美談判進程，如果他們談判沒有惡化，美國對台灣的“關注”可能會更明顯，不管是美國在行動上要台灣自我克制，或者在言語上出現類似不支持“台獨”甚至更明顯的字眼，只要美中談判不倒退，這都有可能。



賴清德就職周年記者會兩岸篇幅不多。賴說，侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫，但也重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作。



黃奎博對此表示，很可能是在瑞士日內瓦的中美會談後，中方有非常明確表達對於務實“台獨”趨勢還有做法的關切，這個消息應該從美方再傳到了“賴政府”。所以對照賴清德這幾個月的說法，賴一點都沒提到兩岸議題，實在是不符合常理，也不符合賴的個性，所以事出必有因，只能說是美國壓力。

