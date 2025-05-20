賴520談話　侯漢廷：被美國壓著　毫無亮點

賴清德發表就職一周年談話，新黨台北市議員侯漢廷批評，了無新意，自賣自誇。（照片：侯漢廷臉書） 中評社台北5月20日電／賴清德今天在“總統府”敞廳發表520周年談話，新黨籍台北市議員侯漢廷隨即在臉書發文批評，在美方壓力下的520演說，了無新意，自賣自誇。證明沒有抗中保台，就是鬥雞草包。



侯漢廷表示，賴清德演說十分壓抑，不自在，完全沒有他當初嗆對岸祖國、要大家去天安門抗議的意氣風發。



侯漢廷強調，畢竟被美國壓著，兩岸關係內容幾乎消失。無數情資顯示，美中談判，美方不樂見賴清德演說暴衝、刺激兩岸緊張，要求賴清德演說節制。



侯漢廷說，因此，剩下內容就毫無亮點，談一些人民全然無感的所謂“政績”，說要花這些錢、那些錢，但“行政院”都不具體說明錢花在哪？



侯漢廷表示，4100億是給受創中小企業？給無薪假勞工？是給企業創新補助？是給企業海外參展補助？仍是空洞，先要錢。氣候變遷，賴清德原文是“提出六大部門、20項減碳旗艦計劃”，提計劃提了一年，這效率放在公司早被開除了。健康，只談“總額更大幅增加712億元”，卻不敢談賴清德1點1元選前政見跳票，當在野黨提升點值，卻被民進黨封殺。



侯漢廷指出，至於對美關稅，一廂情願、與世界脫節。還在扯民主價值、區別威權(暗指對岸)。殊不知特朗普全然不在乎民主價值，且世界各國反對的正是特朗普的貿易保護，擁抱中國大陸主張的WTO秩序。



侯漢廷說，最後，就是老生常談的造謠說謊。“我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。”有嗎？上任以來有打電話給朱立倫和柯文哲嗎？“什麼時候張開雙手要和在野黨對話了？回答我！”有邀請和在野黨溝通嗎？只想著殲滅在野黨吧！



侯漢廷痛批，說謊、吹牛、人而無信，不知其可！