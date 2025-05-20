台中海水浴場整修後竟滿是鐵釘！綠轟盧秀燕

台中大安海水浴場出現許多廢棄鐵釘。（台中市議員王立任提供） 中評社台中5月20日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團今天召開記者會指出，台中市政府斥資新台幣3000萬元興建的大安海水浴場的觀光路廊，因為疏於管理淪為“獄場”，藏有大量鐵釘，導致遊客誤踩刺傷，血流不止，綠營議員批市府管理維護明顯失職，要中國國民黨籍市長盧秀燕不要再睡了，海水浴場都顧不好，還想拚大位。



台中市府表示，經查竟是施工廠商在板模作業結束後，直接將鐵釘棄置於水中，已經責成施工單位儘速清理，並動用磁鐵等工具，對沙灘區進行全面性掃除與檢測。



民進黨台中市議會團20日召開記者會指出，大安海水浴場是中部地區唯一的海水浴場，市府斥資3千萬元興建大安海水浴場的觀光路廊，提供市民親海、賞景的公共空間，完工後卻淪為充滿危機的“殺人海域”。日前有民眾於社群平台“爆料公社”揭露，在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止。



據瞭解，是該處進行工程，施工廠商棄置鐵釘所導致，綠營議員痛批，市府對於這起持續性的公共安全危機，至今未見任何有效作為。不僅未封鎖危險區域、未設置警示牌，甚至也沒有主動對外說明或通報傷害事件。這樣的態度，不僅是對民眾人身安全的漠視，更讓人質疑市府在面對潛在的公共危害時，是否存在怠惰失職與包庇廠商的情況。



台中市觀旅局表示，觀旅局風管所辦理的“大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合改善工程”，完工後部分施工遺留物未完全清除，已要求施工廠商儘速清理，並動用磁鐵等工具，對沙灘區進行全面性掃除與檢測，並全力協助民眾保險理賠程序。