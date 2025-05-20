黃介正：賴企圖讓兩岸降溫　還談不上轉向

淡江大學戰略所教授黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）賴清德今天上午發表“迎風轉型、穩健前行”的就職周年談話，但內容並未對兩岸關係多所著墨，僅在媒體提問時談到，論調也不如之前的強硬。淡江大學戰略所教授黃介正表示，還是要看賴清德之後怎麼做，但他認為賴並非對兩岸的態度轉向，而是稍微降降溫。



賴清德的就職周年談話未提及兩岸議題，僅在媒體提問時觸及。賴清德指出，侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫，但也重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作。



黃介正今天對此接受媒體訪問時指出，賴清德此次談話會比較反常，有兩個情況，一是他不想要借這個場合，針對他沒有什麼特別想要對大陸說的話，或想要推出的政策做說明；另外一個當然就是有外力告訴賴，海峽情勢嚴峻，如果他的立場會引起兩岸更多的爭議，是不是這個場合就不要講了。從機率來看，後者的可能性會比較高。



黃介正說，站在賴清德的立場，也許不想天天去談這個問題，或者是外界愈覺得他520會說什麼，他就愈不講，也有可能，因為賴的個性就是如此。



另外賴清德提及要向在野黨主席進行“重要“國安”情勢簡報”，共商國是，也擔任中國國民黨國際部主任的黃介正表示，還是要看聽其言觀其行，譬如美國宣布高關稅政策的當天，日本首相就邀請所有在野黨魁共同開會，美國總統每一次碰到重要問題，都會請“國會”領袖到白宮去喝咖啡。

