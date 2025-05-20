張善政：桃園不會因輝達來不來受影響

張善政今日率領桃園市政府各局處首長到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月20日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日公布，輝達總部將落腳北士科。過去也積極爭取輝達總部落腳桃園的中國國民黨籍桃園市長張善政今日表示，他在一個月前聽到黃仁勳說“員工都很希望能留在台北”，他當時心裡就有底，台北應該會是輝達的優先選項，但桃園不會因為輝達來不來而受到影響。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第31次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。民進黨籍桃園市議員彭俊豪質詢時表示，輝達總部最後沒有辦法落腳桃園很可惜，但大家對桃園青埔還是有很深的期待，聽說未來市府將規劃在青埔地區要設置一座北歐學校？



張善政指出，芬蘭駐台代表日前確實有到桃園市政府拜會過，他們希望能在桃園設立一間國際學校，而且要求的時程很快，希望明年就可以開始招生，所以桃園市政府就介紹一些目前閒置的既有校舍，一定是設在哪一區，讓他們進駐後就能夠馬上使用。



張善政提到，因為目前台北不管是美國學校或歐洲學校都早已額滿，且也沒有任何空間可以再擴充，但未來隨著越來越多外籍人士到台灣工作，他們的小孩在台北若要念書可能會遭遇到困難，這也是輝達未來在台北設立總部後，那些外籍員工的子女上學會遇到的問題。



張善政透露，他在一個月以前，聽到黃仁勳說“員工都很希望能留在台北”，他當時心裡就已有底，大概知道輝達總部的優先選項應該是在台北，因為輝達本來在台北就已有上千名的員工，如果把總部設在台北以外的地方，員工的遷居將會是個很大的問題。



張善政強調，桃園一定會繼續努力，不會因為輝達來不來而受到任何影響。