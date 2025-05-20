賴清德邀聽簡報　朱立倫：隨時等待賴電話

國民黨主席朱立倫。(中評社 資料照) 中評社台北5月20日電／賴清德今天發表就職一周年談話時表示，將指示“國安”團隊著手規畫，向在野黨主席進行“重要“國安”情勢簡報”。對此，中國國民黨主席朱立倫表示，全民期待由賴清德親自召集“國安”簡報，內容應包括“國防”安全、經濟安全、能源安全、社會安全、科技安全、環境安全等“國家安全”議題，並進行朝野對話。



朱立倫指出，全民期待是由賴清德親自召集“國安”簡報，內容應包括“國防”安全、經濟安全、能源安全、社會安全、科技安全、環境安全等“國家安全”議題，並進行朝野對話。我們盼望朝野和諧，共同帶動國人團結面對挑戰。



朱立倫也提醒政府，“中華民國”所面對的挑戰絕非一朝一夕，更不是開完一場簡報就能解決。唯有建立制度化、具實質內容的朝野對話機制，才能消除彼此的猜忌與攻防，務實面對現實局勢。同時，對於“國安”議題，更應建立“國安跨黨機制”，因應變局。



朱立倫表示，賴清德也應親赴“立法院”說明國政，這不僅是賴清德過去一年尚未兌現的承諾，更是展現對人民、對“國會”、對“立院”多數黨所代表多數民意的基本尊重。



最後朱立倫強調，賴清德主席身為執政黨的黨主席，黨對黨的溝通，已經整整遲到了一年，我們將會隨時等待賴主席朝野溝通的電話。人民期待朝野放下鬥爭、攜手向前。賴清德今天終於試著邁出一小步，我們也期盼賴清德更有勇氣，踏出停止司法追殺與政治仇恨的一大步，“天佑台灣，台灣加油。”