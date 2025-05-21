陳冲：台要入RCEP、CPTTP都不可能

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）賴清德520就職滿周年，前“行政院長”陳冲20日出席研討會表示，賴清德曾提出“脫中入北”，只是虛晃一招，爭取選票。而在台美談判，已無人才，很多都淪為紙上談兵而已。他也直言，台灣要加入RCEP、CPTTP都是不可能，唯有找雙邊、多邊的小型FTA自由貿易協定去談判練兵。



中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”、馬英九文教基金會20日在中國文化大學大夏館舉辦“賴政府”執政一週年，兩岸關係如何突圍？”研討會。



陳冲會中表示，賴清德提出脫中入北，但“行政院”是要新南向、又要迎接美國、歐洲、脫離中國，是要如何入北？現在台美關稅談判，也沒有專業談判人才，像他那年代的談判人才都已退休，如今很多都只是紙上談兵。全球化使台灣能享受到很多好處，如今政府常常講要加入RCEP、CPTTP都是不可能，唯有找雙邊、多邊的小型FTA自由貿易協定去談判練兵，培養好人才。



陳冲指出，賴清德曾提出戰略“脫中入北”，脫中明顯是虛晃一招，也是項莊舞劍，因賴清德也沒具體言明怎麼入北？賴清德想以“國安”為本、重組供應鏈，此言也只是為吸引選票方便。但他認為與其脫中、也參加不了RCEP、CPTTP，那更該正視兩岸關係。他要引用唐朝詩人王灣的一首五言律詩《次北固山下》：“潮平兩岸闊，風正一帆懸”；還有孟子曰：“大事小以仁，小事大以智”；《資治通鑑》：“王者不欺四海，霸者不欺四鄰”連比喻兩岸。



他提到，從2500年前戰國時期蘇秦、張儀的合縱連橫，到1955年的萬隆會議，“中華民國”、兩岸情勢改變，原本中華人民共和國只有6個邦交國、其他都是“中華民國”的“邦交”國，在萬隆會議後整個翻轉，如今大陸經貿已大幅超越，甚至成為第三世界國家馬首是瞻，77國集團加中國（G77＋China）局勢形成。

