2陸男520駕舢舨闖二膽　台方攔截

金門海巡緝獲二膽的偷渡客。（照片：台“海巡署”提供） 中評社金門5月20日電／台“海巡署”金馬澎分署金門守望哨，20日清晨5時許，以紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名中國大陸男子從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。第十二巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏的PP－3585艇及CP艇，會同守備大隊展開攔截圍捕，於7時53分查獲2名大陸男子，並當場查扣陸籍舢舨1艘。



金門二膽島距廈門僅有2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，今日5時8分海巡人員發現中國大陸人士從小型舢舨施放保麗龍浮板時，在反應時間稍縱即逝的情況下，立即調度海上及岸際巡邏能量，成功逮捕2名中國大陸偷渡犯，依“入出國及移民法”第74條及兩岸條例第10條等規定，將處以五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。



“海巡署”表示，岸海監偵之佈局，長期以來以“國家安全”及“海上治安”為重點，在台灣本島部分，以監控越界中國大陸漁船、民兵船、科研船、海警船及陸資權宜輪為主，金、馬等外離島地區，則以監控小型目標為重點。近期大陸以小型目標進入台灣本島的案件激增，已成為灰帶襲擾及認知作戰的重點，“海巡署”已迅速完成“岸海監偵系統建置計劃”等建案，全面增設防堵小型目標偷渡的佈局。

