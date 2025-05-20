張五岳：此刻到今年秋天是兩岸關係關鍵

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電／賴清德520就職周年發表兩岸談話。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳20日出席論壇認為，從此刻到今年的秋天將是值得關注的時期，兩岸關係走向屆時將見真章，外部涉及美中兩強博弈、內部則有台灣朝野對立、台灣政治生態是否發生重大變化，“面對政治分歧，要思考怎樣為兩岸和平發展增添活水，不要為仇恨戰爭對立添加柴火。”



馬英九基金會主辦的“賴政府”執政一周年研討會”20日上午在中國文化大學舉行。張五岳表示，不管從哪個角度來看，賴清德今天發表的520一周年就職演說，從兩岸的角度來看，應該是正面看待，如果連這樣都把它做出負面解讀也不需要。



《中時新聞網》報導，張五岳指出，未來有2件事值得關注。一、賴清德520就職一周年，“我從來不認為兩岸關係會緩和，但也從來不認為兩岸關係會失控，所以‘鬥是主軸，不破是底線’。現在要觀察的是，從520之後到今年的10月，這段時間才是兩岸關係跟對台政策重要的觀察期。原因在於，需要高度關注美中通話和會晤，雙方如何各自表述台海議題，雙方能否在台海問題上明確底線、避免誤判。”



張五岳表示，二、從今年520後，到今年8月、10月，可以視為中共對台政策和兩岸關係最為重要的關鍵期，雙方應該確保台海關係的和平，不要發生結構性變化，這是值得雙方共同掌握的機遇期。



張五岳表示，在此情況下，外在有美中在台海議題上的博弈、目前的兩岸互動、以及未來紀念抗日80周年、台灣光復問題的歷史詮釋，以及台灣內部的朝野對立、台灣政治生態有沒有發生重大變化、中國大陸內部的政治經濟社會變遷，這些因素都會讓大陸的對台政策產生重大影響。“所以我認為。為什麼可以大膽研判520之前，兩岸關係不是那麼關鍵，從520之後到今年的10月，這是對兩岸關係很重要，也值得我們共同來努力的觀察時期。”

