賴520演說　學者：兩岸問題嚴重到不能提？

政大外交系教授黃奎博。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電／賴清德今天在520就職周年演說中，罕見對兩岸關係隻字未提，多位學者對此感到憂心。政治大學外交系教授黃奎博觀察，兩岸問題已經嚴重到不能提。淡江大學戰略所教授黃介正認為，從兵棋推演的觀點來看，賴清德520未提兩岸衹有2種情況，一是沒有特別想要對大陸說的話，其次就是有外力告訴他，如果他的立場會引起海峽兩岸更多的爭議，是不是在這個場合就不要講了。至於賴清德想要和在野黨領袖做“國安”簡報，黃介正建議，邀請時“要有禮貌，要讓人家想來，而不是故意設一個高門檻，然後再去告洋狀，這就不好了。”



《中時新聞網》報導，馬英九基金會等主辦的“賴政府”執政一週年研討會議程兩岸關係如何突圍？”今天上午在文化大學大夏館舉行。在接受現場提問時，黃奎博說，“520演說這麼重要的場合，賴清德卻沒提到兩岸關係這麼重要的事情，一個是因為它已經嚴重到不能提，另外一個就是它已經被解決了，各位覺得，答案應該會是哪一個？”



外界期待，學術界或許可以扮演兩岸溝通的橋樑，黃奎博對此感到悲觀，“我們能做的真的已經太有限了，因為我發現，賴清德公開對外講的，都是很像是有善意的善意，但是他對內其實是鐵板一塊，兩邊涇渭分明。而且我覺得，他目前是把“中華民國”跟所有中國的元素都切開，未來“中華民國”的主權，就會跟台灣的主權，越來越可以畫上等號。”

