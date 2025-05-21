王伯元：輝達台北設總部搶人才　台灣危險

中磊電子榮譽董事長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）針對台積電赴美投資千億美元，中磊電子榮譽董事長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元接受中評社訪問表示，台灣很危險，美國已控制台積電、將公司搬到美國，又面臨輝達要來台灣搶人才，台灣已無“護國神山”，完蛋、很糟糕。



台灣近日狂嗨輝達（NVIDIA）要在台北市設台灣總部，王伯元強調，台灣人才將嚴重流失，輝達（英偉達、NVIDIA）執行長黃仁勳19日在COMPUTEX台北電腦展上宣布輝達選址台北市北士科設海外總部，那意味什麼？要把台灣好人才都拿走，導致其他台灣公司都找不到人才了。他認為政府對半導體實在太優待，居然還設學院，不能厚此薄彼。



台積電3月在美國白宮宣布加碼赴美投資1千億美元，台積電赴美投資總計1650億美元，台灣社會輿論一時間質疑台積電將變美積電、關鍵技術會被美國挖走。不過，美國總統特朗普事後則脫口“加碼”稱，台積電將在美國投資高達2千億美元至3千億美元。



王伯元向中評社表示，台灣很危險，台積電董事會本來10名董事有6名台灣人、4名外國人，改選完後是6名外國人、4名台灣人、還多加了一名美國商務部代表。這樣的董事會，早成美國實際控制台積電，加上台積電有7成股權是外資，都掌握在美國人手上。



王伯元，生在蘇州，台灣大學物理系畢業，美國卡內基米蘭大學物理博士，1970－1989年任職美國IBM，現為中磊電子公司榮譽董事長暨共同創辦人、怡和創業投資集團董事長、李國鼎科技發展基金會董事長，也擔任軟銀中印集團有限公司資深顧問兼首席代表、清華大學科技管理學院客座教授、工業技術研究院士等。



針對“經濟部長”郭智輝日前表示，以台積電目前產量，還沒辦法誘使供應鏈移往美國，除非台積電把6座晶圓廠都蓋好，7、8年後供應鏈才可能過去。



王伯元指出，這事很簡單，台灣早已無能力管台積電，即便台積電尚在台灣，但股東大部分都是外國人，外國人就是要把台積電搬到美國，那台灣也不能不聽，台灣本來是最大股東，現在被賣掉了，實在活該、很糟糕。